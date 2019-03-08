Бучневич в матче НХЛ с "Детройтом" установил личный рекорд по количеству шайб за сезон

ТАСС, 8 марта. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам уступил "Детройту" со счетом 2:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Павел Бучневич отметился двумя голами и установил личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон.

Бучневич отличился на 9-й и 55-й минутах, не реализовав послематчевый буллит, россиянин отметился 14-м и 15-м голом в текущем регулярном чемпионате. Предыдущий лучший результат нападающего, который он установил в прошлом сезоне, составлял 14 шайб. В составе победителей голами отметились Тайлер Бертуцци (26) и Андреас Атанасиу (47). Лучшим игроком встречи был признан Атанасиу (1+1), второй звездой стал Бучневич (2+0), третьей - Бертуцци (1+0).

"Рейнджерс" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 67 матчах. "Детройт" идет на 15-й строчке, имея в своем активе 58 очков после 67 игр. В следующем матче 10 марта "Рейнджерс" дома сыграют против "Нью-Джерси". "Детройт" в этот же день в гостях встретится с "Тампой".

В другом матче "Бостон" обыграл дома "Флориду" со счетом 4:3. Одной результативной передачей отметился нападающий гостей Евгений Дадонов. На счету россиянина теперь 50 (22+28) очков в сезоне.

Результаты остальных встреч: "Питтсбург" - "Коламбус" - 3:0; "Оттава" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4; "Тампа" - "Миннесота" - 5:1.