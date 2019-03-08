Турецкий футболист пожизненно дисквалифицирован за нападение с лезвием на соперников

ТАСС, 8 марта. Турецкая федерация футбола пожизненно дисквалифицировала игрока, напавшего на соперников с лезвием в руках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

Инцидент произошел 2 марта во время встречи третьего по силе дивизиона чемпионата Турции между "Амедспором" и "Сакарьяспором" (1:1). Игрок "Амедспора" Мансур Чалар пронес бритвенное лезвие на матч и напал на соперников. Футболист спрятал лезвие в руке и после приветственного рукопожатия начал резать соперников. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как спортсмен несколько раз наносит удары ладонью, игроки "Сакарьяспора" не сразу обнаружили ранения, однако уже после матча опубликовали фотографии порезов.

Кроме пожизненного отстранения футболист был оштрафован на 25 тыс. лир (более 300 тыс. рублей).