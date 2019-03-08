Радулов оформил первый хет-трик в заокеанской карьере в матче НХЛ против "Колорадо"

ТАСС, 8 марта. "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хет-триком отметился российский нападающий хозяев Александр Радулов.

Россиянин забросил шайбы на 17-й, 19-й и 58-й минутах. Для форварда это первый хет-трик в карьере в матчах НХЛ. В текущем сезоне Радулов набрал 54 очка (20 голов + 34 результативные передачи) в 55 играх. Также в составе "Далласа" шайба на счету Джейми Бенна.

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов совершил 26 сейвов. Он был заменен на 47-й минуте матча из-за проблем с коньком, однако через пять минут вернулся на лед.

"Даллас" набрал 75 очков в 67 матчах и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Колорадо" опустился на 10-ю строчку, набрав в 68 встречах 70 очков.

В следующем матче "Даллас" в гостях сыграет с "Баффало" 10 марта. "Колорадо" днем ранее примет на своем льду этот же клуб.