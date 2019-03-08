Лыжница Мацокина назвала сложным смешанный командный спринт на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Христина Мацокина назвала сложным смешанный командный спринт на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Александр Терентьев и Мацокина завоевали золото в смешанном командном спринте классическим стиле. Серебро завоевали россияне Андрей Собакарев и Полина Некрасова, бронза досталась финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере.

"Гонка была достаточно сложной, очень хотелось, чтобы две наши команды попали в медали. Очень рада, что все получилось и обе российские команды в призах, - отметила спортсменка. - Парни сегодня сработали хорошо, благодарна Саше Терентьеву - моему напарнику по команде. С самого начала решила пойти на всю силу, рада, что мне хватило этого задела".

"Изначально мы думали, что девочки буду стартовать, а мальчики разберутся на финише сами, но вчера на собрании нам сказали, что финишируют девочки - мы с Полиной переглянулись. Саше я сразу пошутила, чтобы привез мне секунд 30 преимущества, он посмеялся. После финиша Саша мне ответил, что они с Андреем приехали вместе и дали нам шанс разобраться в честь праздника. Очень хорошо лыжи работали у финки, она нас обогнала на первом круге, я поняла, что на последнем круге садиться нельзя", - добавила Мацокина.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.