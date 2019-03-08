Лыжник Собакарев считает, что уступил в командном спринте достойным соперникам

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Андрей Собакарев рад серебряной медали Всемирных студенческих игр в смешанном командном спринте. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Александр Терентьев и Христина Мацокина завоевали золото в смешанном командном спринте классическим стиле на Универсиаде в Красноярске. Серебро завоевали Собакарев и Полина Некрасова, бронза досталась финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере.

"Рад серебру, когда такие достойные соперники. Эта медаль была завоевана в борьбе, хотя и соперничали с друзьями. Саше Терентьеву можно проиграть, он достойный соперник", - рассказал спортсмен.

"Вчера заранее поздравили наших девушек с Международным женским днем. Подарили им цветы на собрании, сказали поздравительные слова. Сегодня для них отличный подарок - это завоеванные медали", - добавил Собакарев.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.