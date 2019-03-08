Шайбы Тарасенко и Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 8 марта. "Сент-Луис" обыграл "Лос- Анджелес" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Владимир Тарасенко (1-я минута), Тайлер Бозак (39), Райан О'Райли (40) и Иван Барбашев (49). Тарасенко также отдал голевую передачу, форвард "Лос- Анджелеса" Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

На счету Тарасенко в текущем сезоне 58 очков (28 шайб + 30 результативных передач) очков. Барбашев набрал 19 (9+10) очков.

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис" занимает шестое место, набрав 78 очков в 67 матчах, "Лос- Анджелес" - 15-й, в активе клуба 56 очков после 67 игр. В следующем матче "Сент-Луис" на выезде сыграет с "Сан-Хосе" 10 марта, в тот же день "Лос-Анджелес" в гостях встретится с "Аризоной".

В другом матче игрового дня "Чикаго" дома победил "Баффало" (5:4 Б), российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов забросил две шайбы. В остальных матчах "Сан-Хосе" дома обыграл "Монреаль" со счетом 5:2, "Ванкувер" в гостях проиграл "Эдмонтону" со счетом 2:3, "Аризона" дома оказалась сильнее "Калгари" со счетом 2:0.