Лыжница Некрасова довольна серебряной медалью в смешанном спринте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская лыжника Полина Некрасова довольна тем, что смогла завоевать серебряную медаль на Всемирных студенческих игр в смешанном командном спринте. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Золото завоевали Александр Терентьев и Христина Мацокина. Серебро досталось Некрасовой и Андрею Собакареву, бронза - финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере.

"То, что мы с Андреем стартовали во втором полуфинале, дало о себе знать в финале, мы не успели восстановиться, был всего час. Но все боролись, заслуженно заехали в призы, результатом довольна, - отметила Некрасова. - Здесь своеобразная трасса, с одной стороны она кажется легкой, но тут длинные затяжные подъемы, пологие спуски, на которых приходится всегда работать, крутые повороты, не везде удается отдохнуть. Хорошая трасса, мне здесь нравится".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.