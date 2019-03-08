Универсиада обогнала по запросам красноярцев в интернете лучший фильм года и масленицу

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Зимняя Универсиада в Красноярске оказалась самым популярным запросом в поисковой системе "Яндекс" среди жителей города за прошедшую неделю. Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, по всплеску интереса красноярцев Игры обошли традиционно популярную в запросах масленицу, которая празднуется в России с 4 марта, а также получившую премию "Оскар" как лучший фильм года картину "Зеленая книга".

"По данным "Яндекса", на неделе с 25 февраля по 3 марта Универсиада занимала первое место в рейтинге всплеска поисковых интересов красноярцев. Интерес к событию сохранился и на этой неделе, однако жители Красноярска стали чаще задавать поисковые запросы по конкретным видам спорта, представленным на Универсиаде", - сообщили в пресс- службе "Яндекса".

Помимо активности в поисковой системе, гости Универсиады активно пользуются социальными сетями, где Игры тоже стали одним из основных трендов. Приехавшие в Сибирь спортсмены, болельщики и волонтеры выкладывают снимки красноярской природы, а также фотографируются на фоне спортивных объектов и разыгрывают среди своих подписчиков сувениры с официальной символикой соревнований.

Поддержка лайками

Большая часть публикаций в социальных сетях по тегам Универсиады посвящена победам российской сборной в различных видах спорта. Люди охотно поддерживают спортсменов короткими записями с подписью "Болеем за наших!", а в комментариях к ним используют анимированные стикеры с символом Универсиады - U-лайкой.

U-лайка стала самым популярным объектом для съемки у российских пользователей социальных сетей. Количество фотографий по тегу #uлайка в социальной сети Instagram превысило тысячу, в то время как официальный хештег соревнований #универсиада2019 набрал около 100 тыс. публикаций.

Люди делятся тем, как покупают сувениры с U-лайкой: мягкие игрушки, шапки, футболки и различную канцелярию на которой изображен символ Универсиады. Многие пользователи социальных сетей рассказывают о том, какие подарки привезут близким из Красноярска.

Гости соревнований даже устраивают розыгрыши среди своих подписчиков, в которых необходимо оставить комментарии под записью и получить какой-либо сувенир. Большое количество публикаций в социальных сетях делают волонтеры Универсиады. Они рассказывают не только о своих рабочих буднях, но и стараются показать людей, с которыми встретились.

"На Универсиаде в Красноярске я работаю с потрясающим делегатом из ЮАР. Несмотря на то, что он занимает почетную должность, являясь президентом всех Африканских федераций студенческого спорта и членом исполкома Международной федерации университетского спорта, он очень открытый, дружелюбный и мегапозитивный человек, работать с ним одно удовольствие", - написал волонтер соревнований Тимур Туфетулов.

Универсиада завершится 12 марта.