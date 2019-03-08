Матыцин назвал успешной организацию Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Организацию Всемирной зимней Универсиады в Красноярске можно назвать успешной. Об этом журналистам заявил глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

Универсиада стартовала 2 марта, в соревнованиях принимают участие более трех тысяч спортсменов из 58 стран мира.

"Прекрасные ощущения праздника, фестиваля, радости от соревнований. На сегодняшний день я могу оценить организацию Универсиады как успешную, потому что построены современные спортивные сооружения, отработана логистика, стандарты по транспорту, проживанию, питанию соответствуют стандартам самых крупных мультиспортивных мероприятий, - сказал Матыцин. - Я хочу выразить признательность оргкомитету Универсиады и всем жителям Красноярска за огромный труд, который позволил сегодня тысячам студентам из многих стран мира почувствовать атмосферу единения, праздника и удивительного сочетания, культуры, спорта и традиций".

"Еще несколько дней впереди, но на сегодня я уверен, что участники, болельщики, гости города испытывают только положительные эмоции. В спорте предсказать ничего нельзя, надо бороться до финального свистка, до церемонии закрытия. Основная ценность не в медалях, она заключается в том, что спортсмены из многих стран получают хорошую возможность поучиться на прекрасных современных спортивных сооружениях, соответствующих международным стандартам. Это дает дополнительную мотивацию для роста", - заключил глава FISU.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.