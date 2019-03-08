{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигуристка Константинова пообещала заняться лечением голеностопа после Универсиады

Травму голеностопа спортсменка получила летом прошлого года
Станислава Константинова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова займется лечением травмы голеностопа по окончании Универсиады в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на Универсиаде.

Травму голеностопа спортсменка получила летом прошлого года.

"Травма хроническая - она всегда беспокоит, нога постоянно в тейпе. Это естественно для спортсменов, но сейчас не могу заняться лечением полностью. Но после Универсиады будет для этого небольшой перерыв", - рассказала Константинова.

В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная). На чемпионате Европы Константинова стала четвертой.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Фигуристка Турсынбаева отметила прогресс в результатах с возвращением к тренеру Тутберидзе
19-летняя Турсынбаева набрала в короткой программе 67,57 балла и занимает промежуточное третье место
Читать полностью