Фигуристка Константинова пообещала заняться лечением голеностопа после Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова займется лечением травмы голеностопа по окончании Универсиады в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на Универсиаде.

Травму голеностопа спортсменка получила летом прошлого года.

"Травма хроническая - она всегда беспокоит, нога постоянно в тейпе. Это естественно для спортсменов, но сейчас не могу заняться лечением полностью. Но после Универсиады будет для этого небольшой перерыв", - рассказала Константинова.

В нынешнем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России в Саранске, опередив всех взрослых участниц турнира (пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная). На чемпионате Европы Константинова стала четвертой.