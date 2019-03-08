Капитан сборной России по бенди Павенский получил травму в матче Универсиады со шведами

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею с мячом Богдан Павенский получил травму в матче группового этапа на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Ильяс Хандаев.

В пятницу российская сборная обыграла шведов со счетом 7:2.

"То, чего мы опасались, сегодня и случилось, Богдана повезут в больницу, характер повреждения пока не известен. Мы говорили ребятам, что шведы - это очень жесткая команда. Конечно, это неприятная ситуация, но я думаю, что все будет хорошо, мы найдем внутренние резервы. Если Богдан не сможет сыграть в полуфинале, я уверен, что ребята сыграют и за него", - заявил Хандаев.

"Я не думаю, что шведы сегодня показали все, на что они способны, как и мы. На групповом этапе каждая из команд решала свои задачи, и я в очередной раз убедился, что скандинавские команды очень хорошо организованы, они играют в силовой и жесткий хоккей, к чему должны стремиться все наши команды", - добавил он.

Позднее в пятницу женская сборная России в финале сыграет против команды Швеции. "Девочек мы уже поздравили с Международным женским днем, - отметил Хандаев. - Но главный подарок они должны сделать себе сами в виде золотой медали".

В субботу сборная России в полуфинале турнира встретится с командой Финляндии. Вторую путевку в финал разыграют шведы и норвежцы. Универсиада завершится 12 марта.