Бельгийский футболист Феллайни завершил карьеру в сборной

ТАСС, 8 марта. Полузащитник Маруан Феллайни завершил выступление за сборную Бельгии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter футболиста.

"После 12 лет выступлений за сборную Бельгии на высоком уровне я принял решение уйти. Решение далось мне непросто, но я чувствую, что сейчас самое время отойти в сторону, пусть на мое место придет новое поколение. Выступать за сборную было для меня большой честью, я получил много незабываемых впечатлений. Хочу поблагодарить всех, с кем я играл и тренировался", - написал 31-летний футболист.

Феллайни выступал за сборную Бельгии с 2007 года. За это время полузащитник провел 87 матчей, в которых забил 18 мячей. На чемпионате мира - 2018 Феллайни вместе со сборной завоевал бронзовые медали.

Бельгиец является игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн", в который перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в феврале.