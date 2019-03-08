Путин направил приветствие российской делегации на специальных Олимпийских играх

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие спортивной делегации РФ в преддверии открытия Всемирных летних игр специальной Олимпиады 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ). Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что за время проведения Всемирные игры специальной Олимпиады получили широкую общественную поддержку и сегодня по праву считаются значимым международным спортивным форумом. Они объединяют участников из многих стран, предоставляют им отличную возможность выступить в разных спортивных дисциплинах. Еще раз убедительно доказать, какой колоссальный созидательный потенциал заложен в человеке", - говорится в телеграмме.

Путин направил особые слова благодарности тренерам и наставников российской сборной, а также всем, кто помогает спортсменам на ответственных стартах. "Желаю вам удачи. В добрый час!" - напутствовал президент.

Всемирная специальная Олимпиада - комплекс спортивных соревнований, проводящийся организацией Special Olympics International для людей с нарушениями интеллектуального развития. Российские спортсмены выступают на специальной Олимпиаде с 1993 года.

Соревнования пройдут в Абу-Даби с 8 по 22 марта, в них примут участие 154 российских спортсмена. Всего в специальной Олимпиаде в 24 видах спорта будут соревноваться более 7 тыс. атлетов из 190 стран мира.