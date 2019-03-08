Матыцин: включение бенди в программу Универсиады в Красноярске полностью себя оправдало

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Включение хоккея с мячом в программу Всемирной зимней Универсиады в Красноярске полностью себя оправдало. Таким мнением с журналистами поделился глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

Хоккей с мячом на Универсиаде в Красноярске представлен как дополнительный вид спорта. В рамках турнира по бенди будут разыграны медали среди мужских и женских сборных.

"В России в целом и в Красноярске в частности существуют многолетние традиции русского хоккея, это часть культуры. Конечно, когда мы принимали решение о включении хоккея с мячом в программу Универсиады, мы исходили именно из этого, и россияне получили праздник. Это даст дополнительный импульс развития этому виду спорта. Безусловно, включение оправдало себя", - заявил Матыцин.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.