Эксперт: чемпионат мира по биатлону будет тяжелым для сборной России

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Чемпионат мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, будет тяжелым для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

В четверг сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира. В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

"Если смотреть на смешанную эстафету, то Малышко проигрывает ходом, Логинов борется более-менее, но лидерам он все равно проигрывает, а при одинаковой стрельбе все равно решает ход, - сказал Привалов. - Этот чемпионат мира будет для нас тяжелым, если удача будет на нашей стороне, то что-то мы, может быть, и зацепим. Посмотрите, какие у нас конкуренты: итальянки, Мякяряйнен, Кузьмина - их сложно будет обыграть. У ребят также: Бё, Кристиансен - очень сильные ребята, Фуркад, думаю, уже подошел в хорошем состоянии, у итальянцев есть сильные спортсмены - конкуренция будет высокая".

"Единственная надежда у меня на Елисеева, если он справится со стрельбой, и Логинова - остальные ходом проигрывают, им сложно бороться за высокие награды на чемпионате мира, - продолжил Привалов. - Если взять женскую команду, у нас только Юрлова за счет хорошей стрельбы показала хороший результат, Старых более-менее стреляет, но она ногами не очень бежит. Еще есть Миронова, она ногами на высоком уровне по сравнению с остальными, но у нее есть проблемы со стрельбой. Но может стрельнуть - в биатлоне бывает такое, она может медаль взять".

Привалов отметил, что даже лидеры мирового биатлона могут не справиться со стрельбой. "Но в любом случае будет накал, повышенная напряженность, не все лидеры будут выдерживать психологически всю стрельбу, у них тоже будут промахи - вот тут их и нужно будет подлавливать. В биатлоне такая возможность есть. Будем надеяться и болеть за команду, может быть, это поможет, но во всяком случае будет тяжело", - заключил собеседник ТАСС.

Следующая гонка на турнире пройдет в пятницу, в этот день состоится женский спринт, в субботу пройдет мужская спринтерская гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.