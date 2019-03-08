Сергеев: сборная России по бенди настроится на финал Универсиады по-особому

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею с мячом будет иметь особенный настрой на финальную игру Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил игрок национальной команды Михаил Сергеев.

В пятницу российская сборная обыграла шведов со счетом 7:2. В полуфинале турнира россияне сыграют с финнами, а шведы - с норвежцами. Встречи пройдут в субботу, финал и матч за третье место - в воскресенье. Россияне и шведы являются фаворитами турнира.

"Они играли в свой хоккей с удержанием мяча и длинными передачами, мы к этому были готовы, - сказал Сергеев. - Может быть, они экономили силы, и, если в финале игра с ними сложится по-другому, мы к этому будем готовы, на финал настроимся по-особому. Сегодня мы забили быстрые мячи, повели в счете и во втором тайме играли уже более сдержанно, играли по счету и уже держали в голове следующие матчи турнира".

По ходу матча травму получил капитан россиян Богдан Павенский.

"Неизвестно, каково состояние Богдана, у него что-то случилось с локтем, - рассказал игрок сборной России Сергей Ган. - Тренеры нас просили сразу же включить максимальные скорости и не дать им почувствовать свою игру. Если со стороны показалось, что наша команда еще может прибавить - значит, может. Мы готовы к тому, что шведы в финале будут играть по-другому. Для нас самое главное придерживаться своего плана и не подстраиваться под них".

Универсиада завершится 12 марта.