Константинова выразила слова восхищения и поддержки бразильскому фигуристу де Лиме

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова выразила слова восхищения и поддержки таким участникам Универсиады, как бразильский одиночник Лаерте Руан де Оливейра де Лима, который стал последним в короткой программе и не прошел квалификацию соревнований. Об этом Константинова рассказала ТАСС.

За свой прокат спортсмен, вставший на коньки менее двух лет назад, получил почти антирекордную сумму баллов - 12,41. Бразильцу, хоть и со степаутом, но удался аксель, и за технику он заработал 1,71 балла, за компоненты - 10,70. Деньги на поездку в Россию де Лиме собирали всем миром - включились бразильские поклонники фигурного катания.

"Хочется сказать этим ребятам - вы большие молодцы, у вас потрясающая любовь к фигурному катанию, потрясающее отношение к окружающему миру, - сказала Контсантинова. - Я искренне восхищаюсь такими людьми, когда у меня что-то не получается на тренировках, когда мне тяжело и грустно, я часто думаю о таких ребятах. Они готовы отдать все, чтобы поехать на соревнования, чтобы заниматься фигурным катанием, хотя у них зачастую таких возможностей нет. В такие моменты мне становится стыдно за свою слабость".

В турнире одиночниц примет участие еще одна представительница бразильского фигурного катания - Ана Карла Декоттиньес. Соревнования одиночниц завершатся 9 марта, когда спортсменки представят произвольные программы. Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.