Нильзон: сборная Швеции по бенди не ожидала агрессивной игры от россиян на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею с мячом оказалась не готова к очень агрессивной игре со стороны команды России в матче XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил вратарь шведской команды Аксель Нильзон.

В субботу шведы в матче группового этапа уступили команде России со счетом 2:7.

"Для нас стало большим сюрпризом, насколько агрессивно сегодня играла сборная России, насколько хорошо они использовали наши ошибки, это была очень тяжелая игра, но мы можем гораздо лучше. Большинство мячей мы потеряли в центре, соперник очень хорошо этим пользовался. Нам нужно более тщательно следить за мячом, как это делает команда России, просто не терять его в центре. Я бы не сказал, что мы сегодня экономили силы, просто были очень удивлены давлением русских и всей этой атмосферой на арене", - заявил Нильзон.

В субботу сборная Швеции в полуфинале сыграет с командой Норвегии. Вторую путевку в финал разыграют россияне и финны. Универсиада завершится 12 марта.