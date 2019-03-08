Сборная Норвегии завоевала бронзу женского турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по хоккею с мячом обыграла команду США со счетом 4:1 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.

Мячи в составе норвежской команды забили Лене Аамодт (17-я минута), Линнея Грёнквист (37), Мартина Хольм (51) и Ингеборга Квааль-Кнутсен (69). У американок отличилась Эрика Лиске (78).

В турнире принимают участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная провела по три игры, сборная России одержала победы во всех встречах, набрала 6 очков и заняла первое место. Второй стала команда Швеции (4 очка), третьей - сборная Норвегии (2), четвертой - команда США (0). В полуфиналах американки уступили россиянкам (1:10), норвежки проиграли шведкам (1:12).

Финал состоится позднее в пятницу. Золотые медали разыграют сборные России и Швеции. Начало - 15:00 мск.

Сборная Норвегии завоевала на Универсиаде четыре медали - две серебряные и две бронзовые, в общекомандном зачете команда занимает 14-е место. Лидирует сборная России (25-27-22), на втором месте - команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем - швейцарцы (2-2-3).

Универсиада завершится 12 марта.