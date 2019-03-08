{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Спартака" Луис Адриано может пропустить матч с "Динамо" из-за ушиба

Матч "Динамо" - "Спартак" пройдет 10 марта в Химках

ТАСС, 8 марта. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано может пропустить матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

31-летний футболист в пятницу был освобожден от занятий в общей группе. Бразилец днем ранее получил сильный ушиб правой стопы в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом" (0:1). "Спартак" по сумме двух матчей (первая игра - 1:1) завершил борьбу в турнире.

Матч "Динамо" - "Спартак" пройдет 10 марта в Химках. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает четвертое место, имея 29 очков в 18 матчах, "Динамо" идет десятым, набрав 23 очка после 18 игр.

Теги
Российский футбол
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Фигуристка Сотскова видит причины своих неудач в эмоциональном и физическом взрослении
После короткой программы россиянка занимает седьмое место
Читать полностью