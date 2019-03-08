Саночница Иванова перенесла операцию на колене

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова успешно перенесла операцию на травмированном колене. Об этом спортсменка сообщила в своем Facebook.

Ранее Иванова из-за травмы пропустила чемпионат России. По словам российской саночницы, травму она получила еще перед началом сезона-2018/19, однако спортсменка, совместно с тренерским штабом, приняла решение сделать операцию по окончании сезона.

"Вчера у меня прошла операция на колене, все прошло удачно, и я следила за ходом операции по монитору. Хочу сказать огромное спасибо доктору Хозе. Огромная благодарность Наталии Сергеевне Гарт, без вас ничего бы не было, и отдельное спасибо всей ФССР (Федерации санного спорта России - прим. ТАСС) за заботу, трепет и переживание. И спасибо всем, кто поддерживал, переживал", - написала спортсменка.