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Саночница Иванова перенесла операцию на колене

Ранее Иванова из-за травмы пропустила чемпионат России
Татьяна Иванова EPA-EFE/VALDA KALNINA
Описание
Татьяна Иванова
© EPA-EFE/VALDA KALNINA

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова успешно перенесла операцию на травмированном колене. Об этом спортсменка сообщила в своем Facebook.

Ранее Иванова из-за травмы пропустила чемпионат России. По словам российской саночницы, травму она получила еще перед началом сезона-2018/19, однако спортсменка, совместно с тренерским штабом, приняла решение сделать операцию по окончании сезона.

"Вчера у меня прошла операция на колене, все прошло удачно, и я следила за ходом операции по монитору. Хочу сказать огромное спасибо доктору Хозе. Огромная благодарность Наталии Сергеевне Гарт, без вас ничего бы не было, и отдельное спасибо всей ФССР (Федерации санного спорта России - прим. ТАСС) за заботу, трепет и переживание. И спасибо всем, кто поддерживал, переживал", - написала спортсменка.

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Также в ее активе золотая медаль мирового первенства в эстафете, и пять золотых наград европейского первенства. В декабре 2017 года Иванова была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах по итогам расследования комиссии организации под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с ОИ-2014. В январе 2018 года Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию спортсменки.

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