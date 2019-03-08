Теннисистка Радваньская проведет прощальный матч в мае

ТАСС, 8 марта. Бывшая вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньская 21 мая проведет свой прощальный матч в Кракове. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал Tennis World USA.

Радваньская объявила о завершении спортивной карьеры в ноябре минувшего года из-за проблем со здоровьем. По информации источника, в прощальном матче 30-летняя спортсменка сыграет с десятой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании и немкой Ангеликой Кербер, занимающей шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отмечается, что матч посетят польские теннисисты Лукаш Кубот, Ежи Янович, Марта Домаховская, а также друзья спортсменки. Кроме того, на встрече будут присутствовать представители других видов спорта и шоу-бизнеса.

Радваньская выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде и два - в парном. Высшим достижением на турнирах Большого шлема для нее стал выход в финал Уимблдона в 2012 году. В июле 2012 года она занимала второе место в рейтинге WTA.