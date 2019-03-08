Россиянки уступили шведкам в финале турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:5 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.
Мячи в составе шведской команды забили Агнес Огрен (46-я минута), Линнея Ларссон (50, 94), Ида Фриман (84) и Матильда Свенлер (92). У россиянок отличились Ольга Богданова (13), Анастасия Денисова (40) и Карина Липанова (62).
Ранее норвежки победили американок в матче за третье место (4:1) и завоевали бронзу.
В турнире принимали участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная провела по три игры, сборная России одержала победы во всех встречах, набрала 6 очков и заняла первое место. Второй стала команда Швеции (4 очка), третьей - сборная Норвегии (2), четвертой - команда США (0). В полуфиналах россиянки обыграли американок (10:1), шведки победили норвежек (12:1).
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 25 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3). Сборная Швеции делит 12-е место (1-0-1).
На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые. Зимняя Универсиада в Красноярске - 29-я по счету.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|25
|28
|22
|75
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|5
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|4
|6
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|8
|Италия
|1
|1
|0
|2
|12
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|14
|Германия
|1
|0
|0
|1
|15
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|16
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|17
|Япония
|0
|1
|2
|3
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1