Россиянки уступили шведкам в финале турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:5 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.

Мячи в составе шведской команды забили Агнес Огрен (46-я минута), Линнея Ларссон (50, 94), Ида Фриман (84) и Матильда Свенлер (92). У россиянок отличились Ольга Богданова (13), Анастасия Денисова (40) и Карина Липанова (62).

Ранее норвежки победили американок в матче за третье место (4:1) и завоевали бронзу.

В турнире принимали участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная провела по три игры, сборная России одержала победы во всех встречах, набрала 6 очков и заняла первое место. Второй стала команда Швеции (4 очка), третьей - сборная Норвегии (2), четвертой - команда США (0). В полуфиналах россиянки обыграли американок (10:1), шведки победили норвежек (12:1).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 25 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3). Сборная Швеции делит 12-е место (1-0-1).

На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые. Зимняя Универсиада в Красноярске - 29-я по счету.