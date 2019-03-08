{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Россиянки уступили шведкам в финале турнира по бенди на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 3:5
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:5 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.

Мячи в составе шведской команды забили Агнес Огрен (46-я минута), Линнея Ларссон (50, 94), Ида Фриман (84) и Матильда Свенлер (92). У россиянок отличились Ольга Богданова (13), Анастасия Денисова (40) и Карина Липанова (62).

Ранее норвежки победили американок в матче за третье место (4:1) и завоевали бронзу.

В турнире принимали участие четыре команды. На групповом этапе каждая сборная провела по три игры, сборная России одержала победы во всех встречах, набрала 6 очков и заняла первое место. Второй стала команда Швеции (4 очка), третьей - сборная Норвегии (2), четвертой - команда США (0). В полуфиналах россиянки обыграли американок (10:1), шведки победили норвежек (12:1).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 25 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе месте занимает команда Южной Кореи (6-2-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3). Сборная Швеции делит 12-е место (1-0-1).

На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые. Зимняя Универсиада в Красноярске - 29-я по счету.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25282275
2Южная Корея62412
3Швейцария2237
4Австрия2103
5Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1146
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
8Италия1102
12Канада1012
12Швеция1012
14Германия1001
15Норвегия0224
16Казахстан0134
17Япония0123
18Грузия0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Кремлев: российские профессиональные боксеры могут принять участие в отборе на ОИ-2020
В настоящий момент проведение турнира по боксу на Играх в Токио заморожено
Читать полностью