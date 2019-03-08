Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов проведет бой в Серпухове 23 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов проведет следующий поединок 23 марта в Серпухове. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Чудинов проведет бой 23 марта в Серпухове", - сказал Кремлев.

Чудинов в июле прошлого года победил француза Наджиба Мохаммеди и защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International во втором среднем весе.

Всего в активе спортсмена 18 побед (12 нокаутом) и два поражения.