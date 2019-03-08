Мужская сборная России по керлингу завершила борьбу на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи со счетом 7:9 в заключительном матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Сборную России представляли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

По итогам группового этапа сборная России заняла девятое место в таблице с тремя победами и шестью поражениями и завершила выступление на турнире. Сборная Великобритании стала первой, Канады - второй, эти команды напрямую вышли в полуфинал. Сборные Швейцарии, Норвегии, Швеции и Чехии, занявшие места с третьего по шестое, вышли в четвертьфинал.

На групповом этапе десять сборных - России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и США - сыграли друг с другом по одному матчу.

Матчи стадии плей-офф турнира Универсиады по керлингу стартуют 9 марта, финал и матч за третье место пройдут днем позднее. Универсиада завершится 12 марта.