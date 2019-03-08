Французский цирк Remue Menage выступил на улицах Красноярска во время Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Французская уличная труппа Remue Menage, известная постановками на стыке цирковых и танцевальных номеров, выступила в центре Красноярска в рамках культурной программы Всемирной зимней Универсиады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу проспект Мира превратился в пешеходную улицу, где выступали музыкальные коллективы, а фасад Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина стал экраном для светового шоу "В центре мира". Гвоздем программы стало выступление уличного цирка из Франции Remue Menage с представлением под названием "Медвежий вальс".

Несколько тысяч горожан и гостей Красноярска пришли посмотреть на выступление артистов на ходулях и четырехметровых, светящихся кукол в форме медведей. Цирковая труппа также выступит в парке Универсиады 9-10 марта.

Универсиада проходит в Красноярске и завершится 12 марта, спортсмены разыгрывают 76 комплектов наград. Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта.