Российские хоккеистки сыграют с американками в полуфинале Универсиады

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Алевтина Штарева (2-я минута), Анна Шибанова (15), Валерия Павлова (21) и Анна Шохина (46), у проигравших отличились Морган Маккэнн (14) и Джоди Жентиле (35).

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 4:2 в заключительном матче предварительного раунда соревнований на Универсиаде в Красноярске.

В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимали участие шесть сборных, по итогам кругового турнира четыре команды вышли в плей-офф. Сборная России заняла первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков и опередив команду Канады на три очка. Третьими стали японки (9), четвертыми - американки (6).

В других матчах игрового дня сборная Японии разгромила команду Швейцарии (10:1), а сборная США оказалась сильнее команды Китая (6:1). На стадии полуфинала, игры которой пройдут 10 марта, россиянки встретятся с американками, а канадки - с японками.

Финал и матч за третье место в женском хоккейном турнире пройдут 11 марта. Универсиада завершится 12 марта.