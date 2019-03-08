"Торпедо" сравняло счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

ТАСС, 8 марта. Нижегородское "Торпедо" обыграло астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которую посетило 5500 человек, прошла в Нижнем Новгороде.

В составе "Торпедо" отличились Денис Паршин (13-я минута), Артем Аляев (31) и Владимир Галузин (35). У "Барыса" шайбу забросил Павел Акользин (29).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, одержав по одной победе. В рамках плей-офф команды ранее никогда не встречались. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16).

Счет в серии до четырех побед стал равный - 3-3. Заключительный матч противостояния первого раунда пройдет 10 марта в Астане.