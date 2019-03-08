Длительная поездка в Эстерсунд не помешала подготовке Мироновой к дебюту на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 8 марта. /ТАСС/. Длительная поездка в шведский Эстерсунд на чемпионат мира по биатлону не помешала российской биатлонистке Светлане Мироновой подготовиться к дебютной гонке на турнире. Об этом она заявила журналистам после выступления в спринте.

Сборная России добиралась со сбора в Санкт-Петербурге до Эстерсунда более 20 часов, во время поездки у них задержали один из трех авиарейсов и возникли трудности с перевозом багажа.

"Длинные переезды всегда даются тяжело, но это меня не выбило из колеи", - сказала Миронова, которая в спринте допустила три промаха, но ходом была одной из лучших, заняв в итоге 31-е место.

"У меня было абсолютно боевое настроение, было огромное желание бежать гонку и показать лучший результат, - добавила она. - Но сегодня не все получилось, поэтому расстроена. Этот старт я никак не отделяла от других, это такие же соревнования мирового уровня, как и этапы Кубка мира".

25-летняя спортсменка отметила, что в Эстерсунде пока не ощущается атмосфера чемпионата мира. "На других этапах было больше болельщиков, чем здесь, на чемпионате мира. Но, думаю, на выходных подтянется народ и будет более атмосферно", - отметила она.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.