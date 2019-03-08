Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

ТАСС, 8 марта. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.

14-летняя спортсменка получила за свой прокат 72,86 балла. Второй идет другая россиянка 14-летняя Александра Трусова (72,49), третьей - 16-летняя американка Тинь Цуй (67,69). Еще одна представительница России 14-летняя Ксения Синицына с результатом 66,52 балла занимает четвертое место.

Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), юниорам запрещается исполнять в короткой программе элементы повышенной сложности, к которым относятся тройной аксель и четверные прыжки. Трусова владеет тремя видами прыжков в четыре оборота (лутц, сальхов и тулуп), Щербакова в нынешнем сезоне вставляет в произвольную программу один вид четверного прыжка - лутц.

Трусова является победительницей прошлогоднего мирового первенства, также в ее активе победа в финале юниорского Гран-при сезона-2017/18, а также два золота первенств России среди юниоров. Для Щербаковой чемпионат мира в Загребе стал первым в карьере, в прошлом сезоне спортсменка не смогла принять в нем участие из-за перелома ноги. В нынешнем сезоне Трусова и Щербакова дебютировали на взрослом чемпионате России в Саранске, победу в соревнованиях одержала Щербакова, Трусова стала второй. Обе фигуристки являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе, в группе которой также занимается олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и победительница финала Гран-при среди юниоров сезона-2018/19 Алена Косторная.

Произвольную программу девушки представят в субботу. Юниорский чемпионат мира завершится 10 марта.