Сплотились и переломили. СКА вышел во второй раунд Кубка Гагарина, переиграв "Спартак"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл московский "Спартак" (2:1) и одержал победу в противостоянии со счетом 4-2. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11 008 зрителей. Перед началом серии СКА считался однозначным фаворитом противостояния. "Спартак" в последних восьми встречах регулярного чемпионата одержал только одну победу и из-за травм потерял ключевых игроков - центрального нападающего Бена Максвелла, форварда Анатолия Никонцева и защитника Андрея Кутейкина. Но красно-белые сенсационно выиграли первые два матча в Санкт-Петербурге. Причем в первой игре хозяева не смогли забросить ни одной шайбы (2:0), а во второй спартаковцы отыгрались со счета 0:2 в третьем периоде и за пять секунд до окончания основного времени вырвали победу. Третья игра серии выдалась самой эмоциональной и богатой на события. Уже в первом периоде команды получили 12 минут штрафа на двоих, а гости открыли счет при игре 5 на 3. Во втором периоде при счете 4:1 в пользу СКА отношения между собой с помощью кулаков решили выяснить Илья Каблуков и спартаковец Максим Гончаров.

Спустя минуту вратарь СКА Игорь Шестеркин нарушил правила на Каспарсе Даугавиньше, после чего нападающий "Спартака" на большой скорости ударился о борт и был увезен со льда на носилках. 30-летний форвард был госпитализирован, ему диагностировали перелом ребер, а также скопление крови и воздуха в плевральной полости. Голкипер гостей получил пятиминутный штраф и дисциплинарное наказание до конца игры. Его место занял Магнус Хелльберг, который провел все оставшиеся матчи серии. Недовольные болельщики "Спартака" на протяжении второго периода бросали на лед сосиски, зажигалки и монеты, что отметил инспектор по проведению матча в официальном протоколе. В конце второго периода на трибуне между болельщиками красно-белых завязалась потасовка, для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов. Матч завершился победой СКА со счетом 5:2, причем четыре шайбы армейцы забросили в большинстве, а еще одну отправили в пустые ворота. Эмоциональной вышла и четвертая игра, "Спартак" на своей площадке снова отыгрался, уступая в две шайбы. За пять минут до конца основного времени красно-белые в течение 21 секунды забросили две шайбы и перевели игру в овертайм. В первом дополнительном периоде победу СКА (3:2) принес бросок защитника Давида Рундблада, в голевой атаке судьи оставили без внимания удар сверху по клюшке защитника "Спартака" Глеба Дыбленко в исполнении форварда петербуржцев Ярно Коскиранты. В пятой встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге, уже СКА уступал со счетом 0:1 к началу третьего периода, но сумел переломить ход игры и победить - 2:1. Финальный аккорд Во время шестого матча серии на "ЦСКА-Арене" в Москве не продавались хот-доги, по итогам третьей и четвертой игры "Спартак" в сумме был оштрафован на 1,3 млн рублей за бросание на лед посторонних предметов. "Только от вас узнали, что хот-доги запрещены. Все вопросы к руководству арены", - сказали корреспонденту ТАСС в ХК "Спартак". Однако в пресс-службе "ЦСКА-Арены" сообщили о том, что решение не продавать хот-доги принимало не руководство стадиона. "Все вопросы к клубу, все решения принимает клуб", - сказали ТАСС в пресс-службе. "Очень расстроены, что на арене нельзя купить хот-доги. Наши мальчики так любят местные сосиски, что мы даже поощряем их за хорошую учебу: "Пойдем на хоккей, купим вам сосиски". А сейчас мы выглядим врунами, как объяснить детям настоящую причину, почему хот-доги запрещены", - рассказали корреспонденту ТАСС в фойе арены родители близнецов.