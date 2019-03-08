Баскетболисты ЦСКА обыграли "Милан" в матче Евролиги

ТАСС, 8 марта. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над итальянским клубом "Олимпия Милан" со счетом 101:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Отелло Хантер, в его активе 19 очков.

В турнирной таблице ЦСКА, ранее обеспечивший себе место в плей-офф турнира, занимает второе место, одержав в 25 матчах 20 побед. "Олимпия Милан" с 13 победами идет на седьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА 15 марта примет греческий "Панатинаикос", "Олимпия Милан" 14 марта также дома встретится с другим клубом из Греции, "Олимпиакосом".