Игровая амуниция ФК "Енисей" прибудет в Самару на матч чемпионата России с опозданием

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Багаж футбольного клуба "Енисей" вместе с формой и бутсами с опозданием прибудет в Самару к команде на матч 19-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Енисей".

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил о том, что футболисты красноярского клуба прибыли в Самару без своей игровой амуниции, багаж с которой летел другим рейсом.

"Багаж с формой мы ждем рейсом, который должен прилететь в 23:00 мск", - сообщили в пресс-службе.

Матч "Крылья Советов" - "Енисей" начнется 9 марта в 14:00 мск.