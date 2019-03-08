{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Игровая амуниция ФК "Енисей" прибудет в Самару на матч чемпионата России с опозданием

Встреча 19-го тура пройдет 9 марта

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Багаж футбольного клуба "Енисей" вместе с формой и бутсами с опозданием прибудет в Самару к команде на матч 19-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Енисей".

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил о том, что футболисты красноярского клуба прибыли в Самару без своей игровой амуниции, багаж с которой летел другим рейсом.

"Багаж с формой мы ждем рейсом, который должен прилететь в 23:00 мск", - сообщили в пресс-службе.

Матч "Крылья Советов" - "Енисей" начнется 9 марта в 14:00 мск.

Теги
Российский футбол
Ватутин: победа баскетболистов ЦСКА 8 марта стала хорошим подарком для болельщиц клуба
В пятницу баскетболисты ЦСКА на домашнем паркете обыграли итальянскую "Олимпию Милан"
Читать полностью