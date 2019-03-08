Итудис: победа над "Миланом" в баскетбольной Евролиге вышла для ЦСКА нетрудной

ЦСКА победил "Олимпию Милан" со счетом 101:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"ЦСКА контролировал игру с самого ее начала, а за семь минут до конца матча вели около 19 очков, это особенно приятно, когда играешь против одной из самых сильных атакующих команд Евролиги. Не могу сказать, что этот матч вышел особенно трудным - мы контролировали ритм, скорость игры, сделали в два раза больше подборов как в защите, так и в атаке. Также сегодня отлично сыграли защитники, создавая много моментов под кольцом для партнеров. В текущей Евролиге не так легко иметь победные серии, но рад, что у команды выходит", - заявил греческий специалист.

Также Итудис поздравил всех женщин с Международным женским днем, отметил важность борьбы за права женщин и поблагодарил болельщиков за поддержку во время игры.

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет 15 марта дома против греческого "Панатинаикоса".