Касаткина проиграла чешке Вондрушовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 8 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Маркете Вондрушовой из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Касаткина, имевшая 14-й номер посева, начинала турнир со второго круга.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 19-летней чешской спортсменки. В третьем круге ее соперницей станет победительница матча между китаянкой Чжан Шуай и Еленой Остапенко из Латвии, посеянной на турнире под 22-м номером.

В конце февраля россиянка объявила о завершении работы с тренером Филиппом Дехасом. Такое решение 21-летняя теннисистка приняла после неудовлетворительного результата на турнире WTA в Дубае, где она проиграла американке Софии Кенин в матче второго круга. Касаткина является двукратной победительницей турниров WTA, в прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе она дошла до финала, где уступила японке Наоми Осаке.