Россиянин Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

ТАСС, 9 марта. Российский фигурист Роман Савосин занял второе место на юниорском чемпионате мира, который проходит в Загребе. 19-летний фигурист по итогам короткой и произвольной программ набрал 229,28 балла.

Победителем стал американец Томоки Хиватаси (230,32), третье место у итальянца Даниэля Грассля (224,67). Россиянин Артур Даниелян стал четвертым (220,68), Петр Гуменник - 10-м (212,14). Победитель юниорского финала Гран-при текущего сезона канадец Стивен Гоголев, имеющий также российское гражданство занял пятое место (220,66).

Савосин является победителем и бронзовым призером этапов юниорского Гран-при сезона-2016/17, в финале турнира того сезона он стал четвертым. В текущем сезоне он занял третье место на юниорском чемпионате России.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию завершится 10 марта.