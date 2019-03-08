Участники Универсиады-2019 разыграют восемь комплектов наград в седьмой медальный день

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Восемь комплектов наград будет разыграно в седьмой соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Российские спортсмены, которые уже оформили досрочную победу в медальном зачете, снова будут претендовать на большинство призовых мест.

На трассе кластера "Радуга" пройдут эстафеты у мужчин и женщин. Девушкам преодолеют три этапа по 5 км, тогда как в мужской гонке будет четыре этапа по 7,5 км. На фоне триумфа российских лыжников на Универсиаде болельщики вправе ожидать еще одно золото.

Биатлонисты на трассе комплекса "Академия биатлона" пробегут одиночную смешанную эстафету. От каждой страны участие примут один мужчина и одна женщина. Биатлон, как и лыжи, стал исправным поставщиком медалей на текущей Универсиаде, поэтому и здесь возможна победа. Однако в состав сборной России вошли Валерия Васнецова и Александр Дедюхин, которые в Красноярске пока еще не выигрывали.

В фан-парке "Бобровый лог" болельщики станут свидетелями командных соревнований горнолыжников. Команды будут состоять из двух мужчин и двух женщин, которые попарно стартуют по двум трассам. Россию представят Никита Алехин, Денис Воробьев, Екатерина Ткаченко и София Крохина. Их шансы на победу предугадать сложно, так как конкуренция велика - представители Италии, Австрии, Швейцарии и Чехии могут навязать хозяевам серьезную борьбу.

Константинова в борьбе за золото

На льду "Платинум-Арены" будут разыграны последние медали в фигурном катании. Сначала определится команда-победитель в синхронном катании, а следом на лед выйдут одиночницы. После короткого танца лидирует японка Маи Миахара, второй идет россиянка Станислава Константинова, на третьей строчке расположилась соотечественница Миахары Хина Такена. Еще одна представительница России Мария Сотскова после неудачи в первый день идет лишь на седьмом месте.

Фристайлисты, чьи соревнования принимает кластер "Сопка", выявят сильнейших в могуле. В мужских соревнованиях примут участие четверо россиян - Михаил Долматов, Алексей Лыжин, Андрей Махнев и Никита Новицкий. У женщин на старт выйдут также четыре представительницы страны - Светлана Иванова, Ангелина Чеботарева, Екатерина Шаферова и Елизавета Безгодова.

Время решающих игр настало в мужском турнире по хоккею с мячом. Российская сборная, являющаяся главным фаворитом Универсиады, поборется с финнами за путевку в финал, а во втором полуфинале сыграют шведы и норвежцы. Женская команда России по керлингу продолжает борьбу за медали, в отличие от мужской, имя соперниц россиянок по полуфиналу станет известно позднее. Также вечером мужская сборная России по хоккею проведет заключительный матч группового этапа против чехов.