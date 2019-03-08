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Немецкая скелетонистка Херманн выиграла золото ЧМ в Канаде, Никтина - пятая

Россиянка уступила победительнице 2,03 секунды, две другие представительницы страны - Юлия Канакина (+2,37) и Рената Хузина (+4,24) - заняли седьмое и 14-е места соответственно
Тина Херманн EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Тина Херманн
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 9 марта. Немецкая скелетонистка Тина Херманн стала победительницей чемпионата мира по бобслею и скелетону, который проходит в Уистлере (Канада). Россиянка Елена Никитина заняла пятое место, уступив золотой медалистке 2,03 секунды.

27-летняя немка показала результат 3 минуты 33,03 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Жаклин Лёллинг (отставание 0,38 секунды), установившая в заключительной попытке рекорд трассы. Третья строчка тоже осталась за представительницей Германии Софией Грибель (+1,17). Херманн второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира в личном зачете - впервые это произошло в 2016 году в Иглсе (Австрия).

Еще одна россиянка - Юлия Канакина (+2,37) - завершила мировое первенство на седьмой строчке. Рената Хузина финишировала 14-й. Спортсменка проиграла Херманн 4,24 секунды.

Ранее в мужском зачете первенствовал латвиец Мартинс Дукурс. Россиянин Никита Трегубов стал вторым, а победитель Кубка мира Александр Третьяков завершил турнир шестым.

Никитина, как и Третьяков, стала обладательницей трофей Кубка мира по итогам сезона. В прошлом году она остановилась в шаге от попадания в призовую тройку, заняв четвертое место в общем зачете. До этого лучшим результатом среди российских скелетонисток было девятое место, которое заняла Светлана Трунова в сезоне-2009/10. Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону, первым был все тот же Третьяков.

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