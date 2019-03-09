{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Россиянка Смирнова осталась довольна работой лыж в эстафете на Универсиаде в Красноярске

Спортсменка в составе национальной команды выиграла золото в этой дисциплине на Играх-2019

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Смирнова отметила хорошую работу лыж после победы в эстафете в рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу женская сборная России в составе Смирновой, Яны Кирпиченко и Алисы Жамбаловой выиграла эстафету 3х5 км. Серебро завоевала команда Японии, бронзовые награды достались итальянским лыжницам.

"Конечно, я сначала волновалась, финка находилась рядом, но, видимо, у меня соперницы были слабее. Я сразу от них убежала. Лыжи работали замечательно, погода солнечная, как я люблю", - заявила Смирнова.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Фигуристы "Татарстана" после Универсиады начнут подготовку к чемпионату мира в Хельсинки
Фигурист команды Кирилл Егошин рассказал, что на Играх в Красноярске ставилась цель показать себя
Читать полностью