"Тампа" стала первым участником плей-офф НХЛ сезона-2018/19

ТАСС, 9 марта. "Монреаль" проиграл "Анахайму" со счетом 2:8 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил "Тампе" первой квалифицироваться в плей-офф текущего сезона.

В составе "Анахайма" шайбы забросили Даниэль Спронг (7-я минута), Адам Хенрик (18, 56), Девин Шор (24), Трой Терри (32), Кори Перри (38), Рикард Раккель (55) и Макс Джонс (60). У "Монреаля" отличились Пол Байрон (18) и Ши Уэбер (31).

После поражения "Монреаля" определился первый участник плей-офф. Им стала "Тампа", которая занимает первое место в Восточной конференции и уже не опустится ниже восьмой позиции.

"Тампа" вышла в плей-офф НХЛ в пятый раз за последние шесть лет. В этот раз клубу понадобилось для этого 68 матчей. Меньше матчей для досрочного выхода в плей-офф потребовалось только одной команде - "Вашингтону", который затратил 67 игр в сезоне-2009/10. "Тампа" выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2003/04, в сезоне-2014/15 клуб дошел до финала, в котором проиграл "Чикаго" (2:4).

За "Тампу" выступают трое россиян - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, который является лучшим бомбардиром текущего сезона.