Биатлонист Дедюхин не был уверен, что сумеет победить в сингл-миксте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Дедюхин не был уверен в том, что сумеет финишировать первым в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Сборная России по биатлону в составе Дедюхина и Валерии Васнецовой стала первой в одиночной смешанной эстафете, второй стала сборная Чехии, третьей - команда Франции.

"Погодные условия сегодня были далеки от идеала, сильный ветер. Уверенности, что приду первым, не было, но я старался отрешиться от всего, отработать свой этап. Устал, но доволен результатом. Болельщики тут отличные, здорово кричат и поддерживают, но стрельбе они не мешают", - сказал Дедюхин.

"Ветер здесь непредсказуемый, сегодня он дул затяжными порывами, к которым тяжело приспособиться. Не я один сегодня рисковал на стрельбе. В целом, удовлетворен, что справился хотя бы с последней стойкой, использовав только один дополнительный патрон. А вот стрельба стоя на первом этапе - в ней, конечно, был разочарован, потому что надеялся отработать без промахов", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.