Чабан: сезон-2018/19 стал одним из самых успешных в истории российского скелетона

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан считает, что текущий сезон стал одним из самых успешных в истории отечественного скелетона. Об этом Чабан сообщил ТАСС.

На чемпионате мира по скелетону, который проходил в канадском Уистлере, россияне выиграли одну серебряную медаль. Отличился Никита Трегубов. Елена Никитина и Александр Третьяков две недели назад стали победителями в общем зачете Кубка мира, в активе россиян восемь первых мест на этапах Кубка мира (Третьяков - 4, Никитина - 3, Трегубов - 1).

"Этот сезон стал одним из самых успешных в истории российского скелетона. Возможно, он уступает только олимпийскому сочинскому, когда отечественные спортсмены выиграли золото и бронзу", - считает Чабан. На Играх-2014 Третьяков занял первое место, Никитина - третье.

"Сезон-2018/19 получился для наших спортсменов очень ровным, - продолжил главный тренер. - Да, на чемпионате мира у женщин были какие-то недоработки, не получилось желаемое. Но весь остальной сезон был удачным, о чем свидетельствуют победы в общем зачете в мужском и женском Кубках мира и первые места на многих этапах. На чемпионате Европы мы также выступили хорошо, завоевав серебро (Никитина) и бронзу (Третьяков), ну и серебро Никиты Трегубова на чемпионате мира тоже является большим достижением".

Сезон для российских скелетонистов завершится чемпионатом России, который пройдет в Сочи с 27 марта по 1 апреля. "После окончания сезона тренерский штаб соберется, проанализирует все выступления и сделает выводы: на каких трассах у нас все получалось, а на каких были сложности. А потом начнем готовиться к следующему сезону и к очередному чемпионату мира, который пройдет в 2020 году в немецком Альтенберге. Мы в этом сезоне там неплохо отработали", - заключил собеседник ТАСС.

На последнем этапе Кубка мира в Альтенберге россияне выиграли две золотых (Никитина, Третьяков) и две бронзовые награды (Юлия Канакина, Трегубов).