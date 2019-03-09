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На чемпионате России по скелетону выступят все сильнейшие спортсмены

Турнир пройдет с 27 марта по 1 апреля

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В чемпионате России по скелетону, который пройдет в конце марта на олимпийской трассе в Сочи, примут участие все сильнейшие спортсмены. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Чемпионат России по бобслею и скелетону пройдет с 27 марта по 1 апреля.

"В чемпионате России, который будет заключительным стартом сезона, примут участие все ведущие российские скелетонисты, - отметил Чабан. - Те спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в Канаде, после возвращения домой получат недельный отдых на акклиматизацию".

Чемпионами России 2018 года стали Елена Никитина и Александр Третьяков, занявшие в текущем сезоне первые места в общем зачете Кубка мира.

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