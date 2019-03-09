СМИ: Макгрегор отбыл наказание суда в виде общественных работ за нападение на автобус

ТАСС, 9 марта. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отбыл наказание суда в виде пяти дней общественных работ за нападение на автобус перед турниром UFC 223, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал MMA Junkie.

Инцидент произошел 6 апреля перед турниром UFC в Нью-Йорке, на котором Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив в поединке за вакантный титул американца Эла Яквинту. За два дня до турнира Макгрегор вместе со своей командой напал на автобус с бойцами, менеджерами и работниками UFC, где также находился россиянин, в результате чего несколько спортсменов получили травмы и три запланированных на турнир боя были отменены. Позднее ирландец предстал перед судом и был приговорен к пяти дням общественных работ, при этом наказания со стороны UFC не последовало.

По информации источника, Макгрегор трудился на общественных работах в двух церквях нью-йоркского района Бруклин. Пять дней ирландский боец занимался ручным трудом. Помимо общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с бойцом долгую беседу, также ирландец должен пройти тренинг по управлению гневом.

30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову в титульном поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе, после завершения поединка, который прошел в Лас-Вегасе, Нурмагомедов и Макгрегор поучаствовали в массовой потасовке. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского спортсмена на девять месяцев, также его обязали выплатить штраф $500 тыс., Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев со штрафом $50 тыс.