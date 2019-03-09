СМИ: бывший спортивный директор ФК "Рома" Мончи согласовал контракт с "Арсеналом"

ТАСС, 9 марта. Бывший спортивный директор итальянского футбольного клуба "Рома" Рамон Мончи достиг договоренности о подписании контракта с английским "Арсеналом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

В пятницу руководство "Ромы" уволило 50-летнего специалиста, на посту спортивного директора римского клуба Мончи работал с апреля 2017 года. По информации источника, "Арсенал" предложил Мончи пост технического директора, контракт будет рассчитан на три года.

Ранее Мончи на протяжении 17 лет занимал должность спортивного директора в испанской "Севилье", в которой с 2013 по 2016 год работал нынешний наставник "Арсенала" Унаи Эмери. За этот период испанский клуб трижды выиграл Лигу Европы.

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе лондонского клуба 57 очков после 29 матчей.