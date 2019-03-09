Хандаев: сборная РФ по бенди была готова к жесткой игре со стороны финнов на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею с мячом были готовы к жесткой игре со стороны команды Финляндии в полуфинале турнира на Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил тренер национальной команды Ильяс Хандаев.

В субботу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 11:1 и вышла в финал Универсиады.

"В самом начале матча обе команды были заряжены на победу, я доволен тем, что наши ребята были готовы к такой жесткой игре со стороны финнов. На первых минутах мы удачно реализовали несколько моментов, что и решило исход встречи", - заявил Хандаев.

Вторую путевку в финал разыграют шведы и норвежцы. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье. Универсиада завершится 12 марта.