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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Хандаев: сборная РФ по бенди была готова к жесткой игре со стороны финнов на Универсиаде

Россияне победили команду Финляндии в полуфинальном матче со счетом 11:1

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею с мячом были готовы к жесткой игре со стороны команды Финляндии в полуфинале турнира на Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил тренер национальной команды Ильяс Хандаев.

В субботу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 11:1 и вышла в финал Универсиады.

"В самом начале матча обе команды были заряжены на победу, я доволен тем, что наши ребята были готовы к такой жесткой игре со стороны финнов. На первых минутах мы удачно реализовали несколько моментов, что и решило исход встречи", - заявил Хандаев.

Вторую путевку в финал разыграют шведы и норвежцы. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье. Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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