Российские керлингистки проиграли сборной Южной Кореи в полуфинале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 4:7 уступила команде Южной Кореи в полуфинальном матче Универсиады, которая проходит в Красноярске.

В другом полуфинальном матче команда Великобритании уступила шведкам со счетом 2:10 и встретится со сборной России в матче за третье место.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Финал и матч за третье место женских соревнований по керлингу пройдут 10 марта. Универсиада завершится 12 марта.