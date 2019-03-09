{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские керлингистки проиграли сборной Южной Кореи в полуфинале Универсиады

Встреча завершилась со счетом 4:7

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 4:7 уступила команде Южной Кореи в полуфинальном матче Универсиады, которая проходит в Красноярске.

В другом полуфинальном матче команда Великобритании уступила шведкам со счетом 2:10 и встретится со сборной России в матче за третье место.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Финал и матч за третье место женских соревнований по керлингу пройдут 10 марта. Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Пасека стала чемпионкой России по спортивной гимнастике в опорном прыжке
В упражнении на разновысоких брусьях лучшей стала Анастасия Ильянкова
Читать полностью