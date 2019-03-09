Фигурист Алексей Ягудин подарил свой олимпийский костюм музею РМОУ в Сочи

СОЧИ, 9 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подарил свой костюм "Человек в железной маске", в котором он победил на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, музею в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи.

"Жизнь это книга, которую мы пишем своими поступками и достижениями, - рассказал Ягудин журналистам. - Главу под названием олимпийский спорт я уже прочитал давно, поэтому настало время, грубо говоря, освобождать гардероб и отдавать то, что может принести интерес другим людям. Если есть желание у олимпийского музея его взять, я с большим удовольствием его отдаю, никакой ностальгии по тем временам нет, никакого сожаления об этом поступке нет, потому что я человек, живущий сегодняшним днем, максимум завтрашним, но не вчерашним".

"Этот костюм стоит недорого, основная его ценность - пот и олимпийский дух", - добавил Ягудин.

Также фигурист передал университету костюмы олимпийских чемпионов в парном катании, пятикратных чемпионов Европы, двукратных чемпионов мира, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, в которых они выступали осенью 2004 года на этапе серии Гран-при Skate America в Питтсбурге (США). Костюмы российских спортсменов украсят музей РМОУ, где планируется собрать спортивные артефакты и олимпийские реликвии от известных спортсменов и представителей спортивных организаций.

"Являясь центром олимпийского наследия, у нас всегда были планы по созданию площадки, где бы консолидировался весь олимпийский архив от истории создания Игр 2014 года до сегодняшних. Год назад совместно с Олимпийским комитетом России принято решение о создании такой площадки. У нас 13 схематических экранов, на каждом из них будет проецироваться большой объем фотоколлекций и видеоматериалов, уже установлена сфера, где будут демонстрироваться ролики с проектным изображением прибрежного и горного кластеров. Также у нас будет четыре 3D-симулятора, представляющие бобслей, биатлон, лыжи и сноуборд", - сказала ТАСС проректор РМОУ Ирина Бадаян.

Она добавила, что создание такого музея поспособствует не только продвижению олимпийского наследия, но и созданию адресных программ для российских и иностранных студентов РМОУ.