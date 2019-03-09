"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 марта. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над красноярским "Енисеем" со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Голы забили Паул Антон (37-я минута), Максим Канунников (60), Сергей Корниленко (62) и Рамиль Шейдаев (81).
"Крылья Советов" одержали победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) с перевесом в четыре мяча впервые с 1 декабря 2016 года. Последний раз самарская команда выигрывала с аналогичным преимуществом в сезоне-2016/17, победив дома московский "Спартак" (4:0). Самая крупная победа самарцев в истории чемпионатов России состоялась 12 июля 2016 года в матче с пермским "Амкаром" (6:1).
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" занимают 13-е место, набрав 21 очко в 18 матчах. "Енисей" занимает последнее, 16-е место, имея в активе 11 очков после 19 встреч.
В следующем туре "Крылья Советов" на выезде встретятся с махачкалинским "Анжи" 15 марта, "Енисей" днем позднее в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|18
|8
|6
|4
|23-10
|30
|4
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|23-18
|29
|5
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|6
|Рубин
|18
|6
|10
|2
|18-14
|28
|7
|Ростов
|18
|6
|7
|5
|15-12
|25
|8
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Динамо
|18
|5
|8
|5
|18-14
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|13-19
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11