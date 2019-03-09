"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 марта. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над красноярским "Енисеем" со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Паул Антон (37-я минута), Максим Канунников (60), Сергей Корниленко (62) и Рамиль Шейдаев (81).

"Крылья Советов" одержали победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) с перевесом в четыре мяча впервые с 1 декабря 2016 года. Последний раз самарская команда выигрывала с аналогичным преимуществом в сезоне-2016/17, победив дома московский "Спартак" (4:0). Самая крупная победа самарцев в истории чемпионатов России состоялась 12 июля 2016 года в матче с пермским "Амкаром" (6:1).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" занимают 13-е место, набрав 21 очко в 18 матчах. "Енисей" занимает последнее, 16-е место, имея в активе 11 очков после 19 встреч.

В следующем туре "Крылья Советов" на выезде встретятся с махачкалинским "Анжи" 15 марта, "Енисей" днем позднее в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".