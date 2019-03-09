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Российская шорт-трекистка Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 м на ЧМ

Победила Чхве Мин Джон из Южной Кореи
Софья Просвирнова EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Софья Просвирнова
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 9 марта. Россиянка Софья Просвирнова стала третьей на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Софии.

Спортсменка показала результат 2 минуты 29,843 секунды, отстав от победительницы - Чхве Мин Чжон из Южной Кореи - на 0,102 секунды. Второе место заняла канадка Ким Бутен (+0,062). Россиянка Екатерина Ефременкова была дисквалифицирована.

21-летняя Просвирнова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, также на ее счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира в Софии завершится 10 марта.

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